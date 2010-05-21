Pakistan'da gerginlik: 37 ölü

T24- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin başkenti Karaçi'de iki etnik grup arasında çıkan silahlı çatışmalarda ölü sayısı 37'ye yükseldi.



Bir Karaçi polis yetkilisi, Gülşen-i İkbal, Pir Abdal, Gülberg ve Yeni Karaçi mahallelerinde Hintli Göçmenler Partisi ile Peştunların Ulusal Avami Partisi taraftarları arasında önceki gün başlayan sokak çatışmalarında 17 kişinin de yaralandığını söyledi.



Gerginliğin sürdüğü semtlerde marketler ve benzinliklerin kapatıldığını belirten polis, tutuklananların sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.



Etnik gruplar arasında şiddet olaylarının tırmanışa geçmesi üzerine eyalet yönetimi, kentte güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkartmış, okullarda eğitime ara verildiğini, bütün sınavların iptal edildiğini duyurmuştu.



Karaçi'de birbirlerine düşman Hindistan göçmenleri ile Peştunlar arasında çıkan çatışmalarda her yıl yüzlerce kişi ölüyor ve iş yerleri ateşe veriliyor.