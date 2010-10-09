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Dünya

PAKİSTAN'DA FÜZE SALDIRISI İSLAMABAD (A.A)

09 Ekim 2010 00:14

-PAKİSTAN'DA FÜZE SALDIRISI İSLAMABAD (A.A) - 08.10.2010 - Pakistan'ın kuzeybatısında ABD'nin düzenlediği füze saldırısında 9 kişinin öldüğü bildirildi. İstihbarat yetkilileri, füzelerden birinin, bu akşam ülkenin kuzeybatısındaki aşiret bölgesi Kuzey Veziristan'da Muhammed Hel kasabasına atıldığını, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, diğer füzenin de, Datta Hel'de 5 kişinin ölümüne yol açtığını söylediler.  Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, saldırıda ölenlerin hepsinin militan olduğunun sanıldığını, bunlardan bazılarının yabancı savaşçılar olabileceğini kaydettiler. 

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