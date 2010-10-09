-PAKİSTAN'DA FÜZE SALDIRISI İSLAMABAD (A.A) - 08.10.2010 - Pakistan'ın kuzeybatısında ABD'nin düzenlediği füze saldırısında 9 kişinin öldüğü bildirildi. İstihbarat yetkilileri, füzelerden birinin, bu akşam ülkenin kuzeybatısındaki aşiret bölgesi Kuzey Veziristan'da Muhammed Hel kasabasına atıldığını, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, diğer füzenin de, Datta Hel'de 5 kişinin ölümüne yol açtığını söylediler. Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, saldırıda ölenlerin hepsinin militan olduğunun sanıldığını, bunlardan bazılarının yabancı savaşçılar olabileceğini kaydettiler.