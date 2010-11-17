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Dünya

PAKİSTAN'DA FELAKETİN İZLERİ ALTINDA BAYRAM İSLAMABAD (A.A)

17 Kasım 2010 13:04

-PAKİSTAN'DA FELAKETİN İZLERİ ALTINDA BAYRAM İSLAMABAD (A.A) - 17.11.2010 - Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan, dünyadaki diğer Müslüman ülkelere göre bir gün sonra kutlamaya başladığı Kurban Bayramını felaketin izleri altında geçiriyor. Diğer Müslüman ülkelerden farklı olarak Pakistan'da Kurban Bayramı hükümet kararı ile bir gün sonra kutlanıyor. Ağustos ayı başında yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan halk ise bu bayramı geçmiş yıllardan farklı olarak selin verdiği acıların hüznüyle yaşıyor. Kabil Nehri'nin kıyısındaki, Pakistan'ın kuzey bölgesinde başkent İslamabad'a bağlı Hayrabad kasabasında da halk, bayram namazını selin zarar verdiği camilerde kıldı. Sabah erken saatlerde camileri dolduran Pakistanlılar, çocuklarıyla birlikte namaz kıldı. Namazdan sonra ise caminin önünde birbirleriyle bayramlaşan kasaba halkı, daha sonra evlerine giderek aileleriyle birlikte oldu. Bu arada, kasabada küçük yaşlarında büyük acılar yaşayan çocuklar da bayramın verdiği mutluluğu kendi aralarında oyun oynayarak yaşıyor.

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