Pakistan'da eyalet mahkemesi: Gülen okullarının öğretmenleri sınır dışı edilmemeli

Pakistan'da bir eyalet mahkemesi, ülkenin İçişleri Bakanlığı'ndan, Gülen Hareketi'yle bağlantılı olduğu belirtilen 23 okuldaki 100'den fazla öğretmenin sınır dışı edilmemesi yönünde talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım ayında yaptığı Pakistan ziyareti öncesi, ülkede bulunan 'Gülen Hareketi bağlantılı' 23 okuldan 108 öğretmenin aileleriyle birlikte 20 Kasım'a dek ülkeyi terk etmesi istenmişti.

BBC Urdu Servisi'nin haberine göre, Pakistan'ın Pencab Eyaletin Mahkemesi, bu okullardaki 143 öğrencinin anne ve babalarının verdiği imza dilekçesini dikkate alarak, öğretmenlerin sınır dışı edilmesi halinde, bunun çocukların eğitimlerini etkileyeceği görüşüne vardı.

Mahkeme, İçişleri Bakanlığı'na dosyanın görüleceği 17 Ocak'a kadar öğretmenleri sınır dışı etmemesi yönünde talepte bulundu. Dosya, ebeveynlerin hazırladığı bu imza dilekçesiyle ilgili duruşunu belli etmesi istenen hükümetin mahkemeye yanıtına göre şekillenecek.

Pakistan yargı sistemine göre, imza dilekçelerinin insan hakları temelinde olması halinde statükonun korunması gerekiyor.

Pakistan İçişleri Bakanı Çodri Nisar Ali Han, Erdoğan'ın ülkeye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, bu okullarda görevli 108 öğretmenin ailelerini de alarak ülkeden ayrılmasını resmen istediklerini açıklamıştı.

Pakistanlı Bakan, toplamda 400 kişiyi bulan bu kişilerin 20 Kasım'a kadar ülkeyi terk etmesini beklediklerini bildirmişti.