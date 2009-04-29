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Dünya

Pakistan'da etnik şiddet: 18 ölü

Pakistan'ın en büyük kenti Karaçi'de çıkan etnik şiddet olaylarında en az 18 kişinin öldüğü bildirildi.

29 Nisan 2009 03:00

Pakistan'ın en büyük kenti Karaçi'de çıkan etnik şiddet olaylarında en az 18 kişinin öldüğü bildirildi.

Kent polis müdürü Waseem Ahmed, şiddet olaylarının iki etnik grup arasındaki anlaşmazlık sonucu çıktığını kaydetti.

Polis müdürü, kentin çeşitli kesimlerinde çıkan olaylarda onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.

Pakistan'ın ticaret merkezi ve güneydeki Sindh eyaletinin başkenti Karaçi, etnik, dini ve ayrılıkçı şiddet olaylarının yaşandığı bir geçmişe sahip. Karaçi'de, Pakistan'ın 1947'de bağımsızlığını kazanmasından sonra Hindistan'dan göç eden ve Urduca konuşan Müslüman nüfus çoğunlukta bulunuyor. Kentte büyük oranda Peştun da yaşıyor.

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