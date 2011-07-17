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Dünya

PAKİSTAN'DA ETNİK ÇATIŞMA: 10 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A)

17 Temmuz 2011 14:46

-PAKİSTAN'DA ETNİK ÇATIŞMA: 10 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 17.07.2011 - Pakistan'da Hintli göçmenler ile Peştunların arasında etnik gerilimin yaşandığı güneydeki Karaçi'de şiddet olaylarında 10 kişi daha öldü. Bir polis yetkilisi yaptığı açıklamada, Karaçi'nin Beldia ve Şaidabad semtlerinde eli silahlı ve motosikletli kişilerin 10 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Polis, kentte son iki günde birçok ev, iş yeri ve aracın kundaklandığını, olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Son iki haftada güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Karaçi'de etnik nedenli çatışmaların önüne geçilemiyor.  Pakistan'ın ekonomik ve ticaret kenti Karaçi'de bu ay başında baş gösteren şiddet olaylarında 120'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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