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Dünya

Pakistan'da tasarruf: Klimalar kapansın, çoraplar çıksın

Pakistan'da enerji tasarrufu çerçevesinde 20 saate yaklaşan elektrik kesintilerinin uygulanırken, kamu çalışanlarına da klimalarını kapatıp çorapsın çalışmaları direktifi verildi

22 Mayıs 2013 10:55

Pakistan'da artık kronik hale gelen enerji krizi yüzünden yetkililer kamu çalışanlarından enerji tasarrufu için tüm klimaları kapatmalarını, yükselen sıcaklardan etkilenmemek için de çorap giymemelerini istedi.

Pakistan'da tasarruf önlemleri çerçevesinde ülkenin bazı bölgelerinde de 20 saate yaklaşan sürelerde elektrik kesintisi uygulanırken, bir kabine yetkilisi, kamu binalarında klimaların daha az kullanımıyla önemli bir enerji tasarrufu gerçekleşebileceğini kaydetti.

Enerji tasarrufu için öngörülen giyim şekli ise mokasen ya da sandalet türü ayakkabıların çorapsız giyilmesi.


Sanayi de etkileniyor


Diğer yandan söz konusu elektrik kesintileri işsizliğin yoğun olduğu ülkede sanayiyi de durma noktasına getirdi. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, bu durumun yoksul halkı provoke eden Taliban'ın ekmeğine de yağ sürdüğü iddia ediliyor. Bir çok aile kesintiler yüzünden su dahi temin edemez halde geldiğinden sağlık sorunları ile de karşı karşıya kalıyor.

Ülkenin su ve elektrikten sorumlu iki bakanı, yaptıkları ortak açıklamada,sıcaklıklar 40 ve üstü derecelerde seyrettiği sürece elektrik kesintilerinin enerji zammı dışında yegâne çözüm olduğunu belirttiler.

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