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Dünya

Pakistan'da El Kaide'ye darbe İSLAMABAD (A.A)

05 Eylül 2011 19:43

-Pakistan'da El Kaide'ye darbe İSLAMABAD (A.A) - 05.09.2011 - Pakistan'da El Kaide'nin üst düzey bir yetkilisinin yakalandığı bildirildi. Pakistan ordusundan yayımlanan bildiride, Yunus el Mauritani adlı kişinin Pakistan istihbarat servisi tarafından, ülkenin güneybatı kesiminde Ketta kentinin banliyösünde yakalandığı, bu operasyonun Amerikan istihbaratının teknik yardımı ile planlandığı ve düzenlendiği belirtildi. Bildiride, bu kişinin, Usame bin Ladin tarafından doğrudan ABD, Avrupa ve Avustralya'daki "önemli ekonomik hedeflere" yönelik saldırıları planlamakla görevlendirildiği kaydedildi. Operasyonda, El Kaide'nin iki aktif üyesinin de ele geçirildiği belirtildi.

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