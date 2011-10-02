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Dünya

Pakistan'da El Kaide bağlantılı lider öldürüldü PEŞAVER (A.A)

02 Ekim 2011 00:33

-Pakistan'da El Kaide bağlantılı lider öldürüldü PEŞAVER (A.A) - 01.10.2011 - ABD'ye ait insansız uçaklarla dün Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınlarında düzenlenen saldırıda ölenlerden birinin El Kaide bağlantılı Pakistanlı militan lideri Halim Ullah olduğu bildirildi. Pakistanlı ve Amerikalı yetkililer, aşiret bölgesi Güney Veziristan'daki saldırıda ölen üç kişiden biri olan Ullah'ın Afgan savaş ağası Maulvi Nazır'ın yardımcısı olarak hizmet verdiğini söyledi.  Nazır'ın, Pakistan'ın aşiret bölgesi Güney Veziristan'da El Kaide ile yakın işbirliği içinde olan bir grup militana önderlik ettiği belirtiliyor.  Pakistan'ın kuzeybatısında dün Amerikan insansız uçağıyla bir araca düzenlenen saldırıda 3 kişi ölmüştü.

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