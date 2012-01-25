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Dünya

Pakistan'da 'el ele tutuşan sevgili' avı

Pakistan'da tanınmış bir televizyon spikeri, mikrofonu eline alarak sokakta ve parklarda...

25 Ocak 2012 02:00

T24 - Pakistan'da tanınmış bir televizyon spikeri, mikrofonu eline alarak sokakta ve parklarda "el ele tutuşan sevgili" avına çıktı.

Pakistan'da bir televizyonda "Maya ile Güne Başlarken" programının sunucusu Maya Khan, ülkede gençlerin İslami değerleri çiğnediğini göstermek için, yanına aldığı iki kadınla sokakta ve parklarda "el ele tutuşan sevgili" avına çıktı.  



Pakistan'da bir televizyonda "Maya ile Güne Başlarken" programının sunucusu Maya Khan, ülkede gençlerin İslami değerleri çiğnediğini göstermek için, yanına aldığı iki kadınla sokakta ve parklarda "el ele tutuşan sevgili" avına çıktı.

Pakistan'ın en kalabalık kentlerinden Karaçi'de "sevgili avına" çıkan sunucu Maya Khan, sokakta el ele tutuşan bir çiftle karşılaşıyor. Başörtülü genç kız ve sevgilisi kameraları ve sunucuyu görünce kaçmaya başlıyor. Sunucu Maya Khan, kameraman ve iki kadınla birlikte bir yandan gençlerin arkasından koşarken, diğer taraftan "Hey kaçmayın!" diye bağırıyor. "Sevgili avına" çıkan sunucu takip ettikleri sevgililere ulaşamayınca kameraya dönerek şu sözleri sarf ediyor: "İşte kaçıyorlar, işte kaçıyorlar. Bir şey gizliyor olmalılar, korkup kaçtılar."


'AİLEN PARKTA BULUŞTUĞUNU BİLİYOR MU?' 

Sunucu Maya Khan bu defa bir parka gidiyor. Hedefinde bankta oturan bir çift var. Khan yaklaştıktan sonra erkeğe "İsmin ne?" sorusunu yöneltiyor. Genç adam kameranın kapatılmasını isteyince sunucu yalan söyleyerek, kameranın kapalı olduğunu belirtiyor. Sunucu Khan'ın ikinci sorusu ise, "Niçin parkta buluşuyorsunuz? Aileniz burada buluştuğunuzu biliyor mu?" Genç kız mahçup bir şekilde nişanlı olduklarını belirtiyor ve daha sonra çift oradan hızla uzaklaşıyor.


'ANNELER İSTEDİ BEN DE YAPTIM' 

Sunucu Maya Khan, sokakta ve parklarda "sevgili avına" çıkma nedenini şu sözcüklerle açıklıyor: "Bir çok izleyicim telefon ederek ve elektronik posta göndererek, parklarda randevulaşan kız ve erkeklerden şikayetçi oldular. Hatta bazı anneler telefon ederek kızlarından dert yandılar. Bu tür buluşmalar toplumumuzda bir sorun haline gelmeye başladı."


GENÇLER SUNUCUYA TEPKİLİ 

Sosyal paylaşım sitelerinde ise sunucu Maya Khan ve Samaa Tv'ye tepki yağıyor. Yorumda bulunan gençler, "Pakistan'a Taliban'ın yeni bir yaşam formunun" oturtulmaya çalışıldığından şikayet ediyorlar.


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