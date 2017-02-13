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BBC Türkçe

Pakistan'da eczacı eylemine bombalı saldırı: 11 ölü

Pakistan'ın Lahor kentinde eczacıların düzenlediği bir eyleme yönelik bombalı saldırıda en az 11 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı'ndan ayrılan Cemaat ul-Ahrar üstlendi.

13 Şubat 2017 23:18

Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentindeki bir protesto gösterisini hedef alan bombalı saldırıda en az 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, eczacıların ilaç satışlarını düzenleyen bir yasal düzenlemeye karşı gerçekleştirdiği eyleme yönelik bombalı saldırının bir intihar saldırganı tarafından gerçekleştirildiğinden şüpheleniyor.

Onlarca kişinin yaralandığı saldırıda yaşamını yitirenler arasında üst düzey emniyet yetkilileri de bulunuyor.

Saldırıyı, Pakistan Talibanı'ndan ayrılan Cemaat ul-Ahrar adlı grup üstlendi ve bunu Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlara karşılık olarak yaptıklarını açıkladı.

Görgü tanığı Muhammed Tarık, saldırı anını haber ajansı AFP'ye şöyle aktardı:

"Patlama çok güçlüydü. Etrafı alevler sardı, yaralılar ve cesetler gördüm, insanlar ağlıyordu."

Bölge meclisi binasının önünde gerçekleşen eyleme yüzlerce kişi katılmıştı.

Yetkililer ölü sayısının daha da artmasından endişelendiklerini açıkladı.

Lahor geçen yıl da bir bombalı saldırının hedefi olmuş, Mart 2016'da kentteki bir parkta aralarında Paskalya Bayramı'nı kutlayan insanların da bulunduğu en az 69 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı Pakistan Talibanı'nın bir kanadı üstlenmişti.

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