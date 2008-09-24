Pakistan'da düşen ABD'nin insansız uçağı

Pakistan'ın kuzeybatısında Güney Veziristan bölgesinde Pakistan askerlerinin, insansız bir uçağı düşürdükleri bildirildi. Pakistanlı istihbarat yetkilileri, uçağın, Afganistan sınırı yakınında Celal Hel köyünde Pakistan askerleri tarafından düşürüldüğünü söyledi.

Pakistan haber kanalları, bölgede ABD'ye ait bir insansız uçağın düştüğünü, uçağın düşme nedeninin ise henüz bilinmediğini duyurmuştu.ABD'ye ait insansız uçaklar, Pakistan'ın kuzeybatısında militanların bulunduğu hedeflere füze saldırıları düzenliyor. Pakistan bu saldırıları, ülkenin egemenliğinin ihlali olarak görüyor