T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da düşen ABD'nin insansız uçağı

İstihbarat yetkilileri: "Uçağı, Pakistan askerleri düşürdü"

24 Eylül 2008 03:00

Pakistan'ın kuzeybatısında Güney Veziristan bölgesinde Pakistan askerlerinin, insansız bir uçağı düşürdükleri bildirildi. Pakistanlı istihbarat yetkilileri, uçağın, Afganistan sınırı yakınında Celal Hel köyünde Pakistan askerleri tarafından düşürüldüğünü söyledi.

Pakistan haber kanalları, bölgede ABD'ye ait bir insansız uçağın düştüğünü, uçağın düşme nedeninin ise henüz bilinmediğini duyurmuştu.

ABD'ye ait insansız uçaklar, Pakistan'ın kuzeybatısında militanların bulunduğu hedeflere füze saldırıları düzenliyor. Pakistan bu saldırıları, ülkenin egemenliğinin ihlali olarak görüyor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24