Pakistan'da dört katlı fabrika çöktü; 70 yaralı, 100 kişi enkaz altında

Pakistan’ın doğusundaki Lahor kentinde dört katlı bir fabrikanın çökmesi sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yetkililer, 100 kişinin de enkaz altında kaldığını duyurdu.

Reuters’ın haberine göre, arama kurtarma ekipleri şu ana kadar beş kişiyi kurtarmayı başardı. Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. CNN'in haberine göre, kentin 20 kilometre güneyinde bulunan ve plastik poşet üreten fabrikanın dördüncü katında inşaat olduğu belirtiliyor. Fabrikada yaklaşık 150 kişinin çalıştığı bilgiler arasında.

The Express Tribune'un haberine göre, enkaz altından yardım çığlıkları geliyor.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, fabrikanın çökmesinin ardından üzüntüsünü dile getirirken, kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi.