Pakistan'da devrilen tanker alev aldı: En az 123 kişi öldü

Pakistan'da devrilen bir tankerin alev alması üzerine en az 123 kişi hayatını kaybetti.

Bahawalpur şehrinin dışında yüksek hızla gittiği iddia edilen bir tankerin devrilmesi üzerine çevredekiler tankerden sızan petrolü almaya geldikten sonra tanker alev aldı.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre çevrede sigara içenlerin patlamaya yol açmış olabileceği iddia ediliyor.

Tankerin keskin bir virajı almaya çalışırken devrildiği, çok sayıda insanın tankerin etrafında sızan petrolü almak için toplandığı aktarılıyor.

En az 80 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

Hayatını kaybedenler yanarak can verirken ciddi yanıkları olan kişiler ise orduya ait helikopterlerle hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitirenlerden bazılarının kimlik tespitinin ancak DNA örneği yoluyla olabileceği belirtildi.

En az altı araba ve 12 motosiklet de yanarken hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden korkuluyor.

İtfaiyeciler en az iki saat boyunca yangını söndürmeye çalıştı.

Karaçi'den Lahor'a giden tankerin 25 bin litre petrol taşıdığı düşünülüyor.

Polis kaynakları, ellerindeki kaplarla çevre köylerden insanların tankerin çevresine akın ettiğini, diğer köylerdeki akrabalarını da petrolü toplamaları için aradıklarını aktardı.

Pakistan'ın yollarının özellikle tehlikeli olduğu biliniyor.