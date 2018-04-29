T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Pakistan'da devrilen tanker alev aldı: En az 123 kişi öldü

Pakistan'da devrilen bir tankerin alev alması üzerine en az 123 kişi hayatını kaybetti. Bahawalpur şehrinin dışında yüksek hızla gittiği iddia edilen bir tankerin devrilmesi üzerine çevredekiler tankerden sızan petrolü almaya geldikten sonra tanker alev a

29 Nisan 2018 20:30

Pakistan'da devrilen bir tankerin alev alması üzerine en az 123 kişi hayatını kaybetti.

Bahawalpur şehrinin dışında yüksek hızla gittiği iddia edilen bir tankerin devrilmesi üzerine çevredekiler tankerden sızan petrolü almaya geldikten sonra tanker alev aldı.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre çevrede sigara içenlerin patlamaya yol açmış olabileceği iddia ediliyor.

Tankerin keskin bir virajı almaya çalışırken devrildiği, çok sayıda insanın tankerin etrafında sızan petrolü almak için toplandığı aktarılıyor.

En az 80 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

Hayatını kaybedenler yanarak can verirken ciddi yanıkları olan kişiler ise orduya ait helikopterlerle hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitirenlerden bazılarının kimlik tespitinin ancak DNA örneği yoluyla olabileceği belirtildi.

En az altı araba ve 12 motosiklet de yanarken hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden korkuluyor.

İtfaiyeciler en az iki saat boyunca yangını söndürmeye çalıştı.

Karaçi'den Lahor'a giden tankerin 25 bin litre petrol taşıdığı düşünülüyor.

Polis kaynakları, ellerindeki kaplarla çevre köylerden insanların tankerin çevresine akın ettiğini, diğer köylerdeki akrabalarını da petrolü toplamaları için aradıklarını aktardı.

Pakistan'ın yollarının özellikle tehlikeli olduğu biliniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PakistanBahawalpurDNALahor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24