T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da cuma namazı kana bulandı

Pakistan'da camideki bombalı saldırının intihar saldırısı olduğu, saldırıda 48 kişinin öldüğü bildirildi

27 Mart 2009 02:00

Pakistan'da camideki bombalı saldırının intihar saldırısı olduğu, saldırıda 48 kişinin öldüğü bildirildi.

Kuzeybatıdaki Hayber bölgesi yetkilisi Tarık Hayat Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar 48 ceset saydık" dedi. Hayat Han, "Ölü sayısı yükselebilir, belki 70'lere çıkabilir" ifadesini kullandı, 70 kadar yaralının da hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Hayat Han, bunun bir intihar saldırısı olduğunu, iki katlı caminin çöktüğünü bildirdi.

Cemrud'daki saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmadı. Ancak bölgede, hükümetin ABD'ye desteğine karşı çıkan aşırı dinci militanlar faaliyet gösteriyor.

Tarık Hayat Han, "Cihat yaptıklarını söyleyenlerin cuma namazında camide intihar saldırısı düzenlemeleri şaşırtıcı" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24