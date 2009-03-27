Pakistan'da cuma namazı kana bulandı

Pakistan'da camideki bombalı saldırının intihar saldırısı olduğu, saldırıda 48 kişinin öldüğü bildirildi.



Kuzeybatıdaki Hayber bölgesi yetkilisi Tarık Hayat Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar 48 ceset saydık" dedi. Hayat Han, "Ölü sayısı yükselebilir, belki 70'lere çıkabilir" ifadesini kullandı, 70 kadar yaralının da hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Hayat Han, bunun bir intihar saldırısı olduğunu, iki katlı caminin çöktüğünü bildirdi.



Cemrud'daki saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmadı. Ancak bölgede, hükümetin ABD'ye desteğine karşı çıkan aşırı dinci militanlar faaliyet gösteriyor.



Tarık Hayat Han, "Cihat yaptıklarını söyleyenlerin cuma namazında camide intihar saldırısı düzenlemeleri şaşırtıcı" diye konuştu.