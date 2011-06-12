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Dünya

PAKİSTAN'DA ÇİFTE SALDIRI: 15 ÖLÜ PEŞAVER (A.A)

12 Haziran 2011 02:30

-PAKİSTAN'DA ÇİFTE SALDIRI: 15 ÖLÜ PEŞAVER (A.A) - 11.06.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 45 kişi yaralandı. Polis yetkililerinin açıklamalarına göre, kentin bir yerleşim ve ticari bölgesinde, biri araca yerleştirilen bombanın yol açtığı sanılan iki patlama oldu. Oldukça şiddetli patlamalardan ikincisine bir araca yerleştirilen uzaktan kumandayla infilak ettirilen bombanın yol açtığı tahmin edilirken, şiddeti daha az ilk patlamanın kaynağı henüz bilinmiyor.

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