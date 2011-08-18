-Pakistan'da çatışmalar: 38 ölü İSLAMABAD (A.A) - 18.08.2011 - Pakistan'ın güneyindeki metropol kent Karaçi'de etnik ve siyasi nedenli çatışmalarda 38 kişi öldü. Polis merkezinden yapılan açıklamada, kentin çeşitli bölgelerinde dün geceden beri devam eden sokak çatışmaları ve silahlı saldırılarda 38 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca araç ve binanın ateşe verdiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin güvenlik önlemlerini artırdığı ve birçok şüphelinin tutuklandığı belirtildi. Kentte dün siyasi parti liderlerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi öldürülmüştü. Pakistan'ın ekonomi ve ticari merkezi Karaçi'de etnik ve siyasi çatışmalarda Temmuz ayı başından beri 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.