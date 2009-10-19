Pakistan'da çatışmalar 3. gününde

Güney Veziristan'da Taliban ve El Kaide'ye karşı girişilen harekat üç gündür şiddetli çatışmalarla devam ettiği belirtildi.



BBC'nni haberinde göre Pakistan ordusu Taliban'ın kalesi olan bölgeyi kuşatma altına almak amacıyla Afganistan sınırına yakın dağlık bölgede beş geçici üs oluşturdu.



Üç gündür devam eden çatışmalarda iki taraf da diğerine büyük kayıplar verdirdiğini öne sürülürken, bölgede yaşayanlar da onlarca kişinin öldüğünü söyledi.



Ama Güney Veziristan'da yerli ya da yabancı gazetecilerin faaliyet göstermesi çok zor ve tehlikeli olduğundan kayıplar ve çatışmaların gidişi konusunda ayrıntılı haber alınamadığı da ifade edildi.



Taliban'ın Tiarza bölgesindeki telekomünikasyon kulesini imha etmesinden sonra bölgedeki iletişim olanakları da kesintiye uğramış durumda.



Geçen hafta çatışmalar yüzünden en az 20 bin kişi bölgeyi terkederek yakındaki Dera İsmail Khan'a sığınmışlardı.



Dera İsmail Khan'daki BBC muhabiri Alim Makbul göç konusunda pek bir hazırlık olmadığını kaydediyor ve "En az 20 bin göçmen kaydını yaptırdı. Hiç bir yardım alabilmiş değiller. Bazıları uzak akrabalarının yanına sığınıyor" dedi.



Gece boyunca çatışma



BBC'nin Dera İsmail Khan'daki bir diğer muhabiri Shoaib Hasan, Güney Veziristan'ın çeşitli bölgelerinde Taliban ile Pakistan güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların gece boyunca devam ettiğini bildirdi.



Muhabirimiz buna karşılık ordunun bölgenin içlerine, Taliban'ın en güçlü olduğu yerlere girmeden önce ilerlemeyi durdurduğunu ve mevzilerini güçlendirmeye çalıştığını anlattı.



Bu amaçla ordu güneybatıda Sherawangai ve Mandana'da kontrol noktaları ve teçhizat depoları oluşturdu.



Pakistan ordusu Wana, Servakai, Manzai, Jandola ve Razmak'daki Taliban mevzilerini top ateşine tutarken, savaş uçakları da Makeen, Nawazkot, Spinkamar ve Khaisora'yı bombaladığı belirtildi.



Ordu birlikleri ayrıca Afganistan'la bölge arasındaki geçiş noktası olan Ingalmall sıradağlarını da kontrolü altına aldı.



Bununla militanların lojistik desteğinin kesilmesi amaçlanırken, Taliban da ordunun ateşine ağır silahlarla karşılık verdiği belirtildi.



Taliban'ın bir sözcüsü onlarca asker öldürdüklerini ve tek bir kayıp vermediklerini öne sürdü.



Yığınak yapılıyordu



Operasyon öncesindeki bir kaç gün içinde Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen saldırılarda 150'den fazla kişi ölmüştü.



Taliban'ın intikam saldırılarında bulunması ihtimaline karşı ülke genelinde sıkı güvenlik önlemleri alındı.



Ordu, aylardır Güney Veziristan çevresine yığınak yaparken ABD'den de yoğun baskı görmüştü.