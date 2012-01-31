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Dünya

Pakistan'da çatışma: 50 ölü İSLAMABAD (A.A)

31 Ocak 2012 14:39

-Pakistan'da çatışma: 50 ölü   İSLAMABAD (A.A) - 31.01.2012 - Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Kurram aşiretler bölgesinde güvenlik güçleriyle Taliban militanları arasında çıkan çatışmada 40 militan ve 10 asker öldü. Pakistan güvenlik kaynaklarına göre, Kurram'ın Jogi bölgesinde bir karakola saldıran Taliban militanları 10 askeri öldürdü. Kısa sürede askerlerin karşılık vermesiyle başlayan çatışmada 40 militan öldürüldü. Çatışmalarda 32 askerin de yaralandığı belirtilirken, bölgeye takviye birlikler sevk edildiği kaydedildi. Pakistan ordusu Taliban'ın ülkedeki en etkili olduğu Kurram'da temmuz ayından beri hava unsurlarıyla destekli operasyonlar düzenliyor.

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