T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da çatışma: 48 ölü

Pakistan'ın kuzeybatısında bulunan Bacur aşiretler bölgesinde güvenlik güçleriyle Taliban militanları arasında çıkan çatışmada 38 militan öldürüldü, 1

17 Haziran 2010 03:00

T24- Pakistan ordusunun Khar'da bulunan Karargahından yapılan açıklamada, ''Bacur'un Gandu ve Samsamai bölgelerinde Taliban güçlerine karşı tank, topçu birlikleri ve savaş helikopterleriyle desteklenen geniş çaplı operasyonlarda 38 terörist öldürülmüş, 11 terörist yaralanmış, buna karşılık 10 asker de hayatını kaybetmiştir'' denildi.


Açıklamada, 23 militanın tutuklandığı, bölgedeki çok sayıda sığınağın da tahrip edildiği belirtildi.


Pakistan ordusu, geçen yıl yaz aylarında Bacur bölgesinde düzenlediği geniş çaplı operasyonlarda Taliban militanlarına karşı üstünlük sağlamış ve bölgenin terörist unsurlardan temizlendiğini açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24