Pakistan'da çatışma: 48 ölü

T24- Pakistan ordusunun Khar'da bulunan Karargahından yapılan açıklamada, ''Bacur'un Gandu ve Samsamai bölgelerinde Taliban güçlerine karşı tank, topçu birlikleri ve savaş helikopterleriyle desteklenen geniş çaplı operasyonlarda 38 terörist öldürülmüş, 11 terörist yaralanmış, buna karşılık 10 asker de hayatını kaybetmiştir'' denildi.





Açıklamada, 23 militanın tutuklandığı, bölgedeki çok sayıda sığınağın da tahrip edildiği belirtildi.



Pakistan ordusu, geçen yıl yaz aylarında Bacur bölgesinde düzenlediği geniş çaplı operasyonlarda Taliban militanlarına karşı üstünlük sağlamış ve bölgenin terörist unsurlardan temizlendiğini açıklamıştı.