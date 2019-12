-PAKİSTAN'DA CAN KAYBI 2 BİNİ GEÇTİ PEŞAVER (A.A) - 23.08.2010 - Sel ve Muson yağmurlarının hayatı felç ettiği Pakistan'da, can kayıplarının 2 bini geçtiği, yaklaşık 40 milyon insanın selden etkilendiği bildirildi. Pakistan Afet Kriz Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, selden en çok etkilenen Belucistan, Pencap, Kyber Pakhtun Khwa ve Sint bölgeleri oldu. Selden 40 milyona insanın etkilendiği bölgeye, ulaşımın güçlükle sağlanması,otobanların ve tren raylarının sular altında kalması nedeniyle arama kurtarma helikopterleri ile Pakistan Genelkurmay'ına ait uçaklar aracılığıyla yardım götürülebiliyor. Temmuz ayının ortalarından itibaren Pakistan'ın dört eyaletinde etkili olan sel nedeniyle tarım alanları ve bu bölgedeki altyapı da ciddi şekilde etkilendi. Ülkedeki tarım alanlarının büyük bir bölümü olan 3,2 milyon hektardan fazla tarım alanı da felakette kullanılamaz hale geldi. Sel felaketi yaklaşık 40 milyon insanı evsiz, aşsız bırakırken, suyun yavaş yavaş bölgeden çekilmesiyle kolera başta olmak üzere salgın hastalık korkusu da gündeme geldi. Meteoroloji yetkilileri tarafından Muson yağmurlarının 1-2 hafta daha süreceği öngörülüyor. Pakistan hükümetinin de felaket sonrası insanların rehabilitasyonu için çalışmalara şimdiden başladığı belirtiliyor. -YARDIM ÇALIŞMALARI- Felaketten sonra başta Türk Kızılayı olmak üzere bölgeye çok sayıda yardım kuruluşu geldi. Dünyanın dört bir yanından ülkeye getirilen yardımlar, karayolu, havaalanları ve demir yollarının selden zarar görmesi nedeniyle afetzedelere güçlükle ulaştırılıyor. Bu arada, selzedelerin barınması için yapılacak çadır kentler ve prefabrike evler kuru bir alanın olmaması nedeniyle kurulamıyor. Yetkililer, kuru alanlar oluşturmak için dağlardan ve başka yerlerden topladıkları mıcırlarla su kaplı yerleri doldurmaya çalışıyorlar. Öte yandan Türk Sağlık Bakanlığının gönderdiği 2 sahra hastanesi de selden en fazla etkilenen bölgelerde sağlık hizmeti verecek. -TÜRK KIZILAYI BÖLGEDE- Sel felaketinin ardından bölgeye gelen Türk Kızılayı Delegasyon Başkanı Mustafa Yılmaz ve 7 kişilik ekip, çalışmalarına başladı. Sel bölgesinde tam donanımlı 10-15 bin kişilik bir kent oluşturulması için çalışmalara başlayan ekip, Peşaver'e bağlı Nowshera kasabasında 2 bin 500 kişiye iftar paketi dağıttı. Ekip, yarın da 40 Mevlana Evi kurmayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde ise karayolu ve tren katarlarıyla Türkiye'den yola çıkacak malzemelerin Pakistan'a ulaşması bekleniyor. Daha sonra bölgede konutlar yapılacak, selzedelere gıda, sağlık malzemeleri dağıtılacak. Yetkililer, selzedelerin çok zor durumda olduklarını ifade ederek, bölgede gıdadan, giyime, sağlık malzemesinden, barınmaya kadar her alanda yardıma ihtiyaç olduğunu kaydettiler.