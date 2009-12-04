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Dünya

Pakistan'da camiye saldırı: 37 ölü

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda en az 37 kişi öldü.

04 Aralık 2009 02:00

T24 - Pakistan'ın Ravalpindi kentinde bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda en az 37 kişi öldü.

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde cuma namazı sırasında camiye düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Saldırıda 45 kişi de yaralandı.

Saldırıda, namaza giden Pakistanlı askerler hedef alındı. Saldırganlar önce cemaatin üzerine ateş açtı, ardından intihar bombacısı üzerindeki patlayıcıların pimini ateşledi.

İçişleri Bakanı Rahman Malik, askeri bir merkezin yakınlarında bulunan camiyi hedef alan bombalı ve silahlı saldırının 6-7 terörist tarafından düzenlendiğini söyledi.

Malik, askerlerin cuma namazı için bulundukları camiye yönelik saldırının bir saatten fazla sürdüğünü ve güvenlik güçlerinin operasyonlarının sona erdiğini belirtti.

Saldırının, Pakistan ordusunun Taliban militanlarına yönelik operasyonlarına misilleme olduğu tahmin ediliyor.

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