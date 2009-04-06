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Dünya

Pakistan'da camiye saldırı

Pakistan'ın orta kesiminde bir Şii camiinde gerçekleşen bombalı saldırıda, 22 kişi öldü.

06 Nisan 2009 03:00

Pakistan'ın orta kesiminde bir Şii camiinde gerçekleşen bombalı saldırıda, 22 kişi öldü. 
 
Pakistan'da, bu sabah bir Şii camisine düzenlenen bombalı saldırının intihar eylemi olduğu ve saldırıda can kaybı sayısının 22'ye yükseldiği, onlarca da yaralı olduğu bildirildi.

Polis yetkilisi Nedim Hasan Asıf, intihar eylemcisinin, Pencap eyaletine bağlı Çakval'da kalabalık bir caminin girişinde bombaları infilak ettirdiğini açıkladı.

Asıf, başkent İslamabad'ın 80 kilometre güneyindeki Çakval'da düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, 30'dan fazla da yaralı bulunduğunu kaydetti.
 

Bir başka polis yetkilisi de cami enkazında ölü ve yaralılar olup olmadığını araştırmak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Olay yerinin yakınındaki bir hastanede görevli Doktor Muhammed Ahsan ise ölü sayısının şu anda 21 olduğunu, 60'dan fazla da yaralı bulunduğunu ve bu yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da dün de başkent İslamabad'da bir intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 8 asker hayatını kaybetmişti.

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