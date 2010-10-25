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Dünya

PAKİSTAN'DA CAMİYE BOMBALI SALDIRI: 6 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A)

25 Ekim 2010 10:51

-PAKİSTAN'DA CAMİYE BOMBALI SALDIRI: 6 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 25.10.2010 - Pakistan'ın doğusundaki Lahor'da bir türbenin içinde bulunduğu camiye düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Lahor polisinden Muhammed Kaşif, televizyonlara yaptığı açıklamada, ülkede tanınmış Sufi büyüklerinden Baba Ferid Ganjsakar'ın türbesinin bulunduğu camiye, insanların sabah namazı kılmak için toplandığı sırada düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 34 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bazı görgü tanıkları, saldırganın sütçü kılığında motosikletle camiye geldiğini, kısa sürede süt kapları içindeki patlayıcının infilak ettiğini söyledi.  Saldırının sorumluluğu henüz üstlenen olmadı, ancak Taliban örgütünün son dönemde hedefleri arasında Sufi türbelerinin olduğu biliniyor. Pakistan'da son iki ayda cami ve türbelere düzenlenen saldırılarda 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

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