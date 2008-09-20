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Dünya

Pakistan'da büyük patlama

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Marriott Oteli'ndeki bombalı saldırıda yaşamını kaybedenlerin sayısının 40'a çıktığını bildirildi

20 Eylül 2008 03:00

Polis şefi Eşger Rıza Gardazi, bomba yüklü bir aracın Marriott Oteli'nin kapısına çarptığını belirterek, şu ana kadar 40 cesedin çıkarıldığını söyledi. Gardazi ölü sayısının artabileceğini bildirdi.



Otel içinde kurtarılmayı bekleyen insanlar bulunduğu, bunun için bir vincin olay yerine getirildiği belirtildi. Patlamada otelin büyük hasar gördüğü ve yanmaya başladığı, sokaktaki birçok aracın tahrip olduğu, onlarca metre uzaklıktaki binaların camlarının kırıldığı ve patlamanın şiddetiyle otelin önünde büyük bir çukur açıldığı bildiriliyor.

Patlamayla otelin balo salonu tavanının çöktüğü, o sırada içeride iftar için 200–300 kişinin bulunduğu da gelen haberler arasında. Yabancıların sıklıkla kullandığı otel daha önce de iki kez bombalı saldırıya uğramıştı. Ancak bugünkü saldırının çok daha büyük boyutlu olduğu belirtildi.

 

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