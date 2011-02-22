Pakistan'da borcu eşcinseller tahsil edecek



T24- Pakistan'daki Siyalkot Belediyesi, daha önce Hindistan'da da uygulanan ilginç bir projeyi hayata geçirdi. Projeye göre, belediyenin vergi ve faturalarını eşcinseller tahsil edecek.

Siyalkot Belediyesinden yapılan basın açıklamasında, su faturalarının tahsilatı için ilk etapta 10 eşcinselin işe alındığı, bu projeyle eşcinsellere iş imkanı sağlayarak toplumun eşcinsellere bakışının değiştirilmesinin ve tahsilat oranının yükseltilmesinin amaçlandığı bildirildi. Yerel Tribune gazetesine konuşan belediye yetkilisi Perviz İkbal Butt, 2 milyondan fazla nüfusa sahip kentte çok sayıda eşcinselin yaşadığını, uygulamanın başarılı olması durumunda belediyenin vergi ve diğer tahsilatlarını da eşcinseller aracılığıyla yapmayı planladıklarını söyledi.

Ön yargılar yüzünden eşcinsellere iş verilmediğini belirten Butt, eşcinsellere yaptıkları tahsilata göre prim vereceklerini, isteyenin kazandığı parayla tedavi olabileceğini ifade etti.

Butt, uygulamanın toplumdan olumlu tepkiler aldığını kaydetti.

Pakistan'da ilk defa hayata geçirilecek proje daha önce Hindistan'ın bir kentinde uygulanmış ve başarı sağlanmıştı. Hindistan'da belediyenin alacaklarını tahsil etmekte zorlanan bazı eşcinseller, borçlu kişinin iş yerinin önünde eylem yaparak dikkati çekmeyi başarmışlardı.