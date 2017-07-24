T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Pakistan'da bombalı saldırı: En az 25 ölü

Lahor kentinde bomba yüklü araçla güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda en az 25 kişi öldü, 52 kişi yaralandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi.

24 Temmuz 2017 21:38

Pakistan'ın en kalabalık ikinci kenti Lahor'da bomba yüklü bir düzenekle güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Müdürlüğü, patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu ve saldırganın öğleden sonra işlek bir cadde üzerinde devlet memurlarını taşıyan bir otobüse bomba yüklü bir araçla çarparak saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. En az dokuz polisin öldüğü bombalı saldırıyı Tehrik-i Taliban ismiyle de bilinen Pakistan Talibanı üstlendi.

İçişleri Bakanlığı, ölü sayısının henüz tam olarak tespit edilemediğini ve güvenlik güçlerinin patlamanın yaşandığı sırada bölgede bir operasyon düzenlediklerini kaydetti. Pakistan Başbakanı Navaz Şerif yazılı bir açıklama yaparak saldırıları kınadı.

Pakistan Talibanı

Nisan ayı başlarında yine Pakistan Talibanı'nın üstlendiği Lahor'daki bir saldırıda en az altı kişi ölmüş ve 18 kişi de yaralanmıştı. Şubat ayındaki benzer bir saldırıda da öldürülen 20 kişinin ardından Pakistan ordusu ülke çapında Taliban'a karşı geniş çaplı operasyonlar başlatmıştı.

Pakistan Talibanı, Afganistan'daki Taliban örgütüyle bağlantılı olmakla birlikte, saldırılarında sadece Pakistan hükümetine ait unsurları hedef alıyor.

Pakistan hükümeti ABD ve Afganistan tarafından Taliban mensuplarına güvenli bölgeler sağladığı gerekçesiyle sürekli eleştiriliyor. Pakistan yönetimi ise iddiaları reddediyor.

Afganistan'da ise ABD ve NATO muharip güçlerinin 2014 yılında bu ülkeden çekilmesinden bu yana Taliban hem Afgan güvenlik güçlerine hem de sivillere karşı saldırılarını arttırdı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/dpa,ÇÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

LahorPakistan TalibanıMüdürlüğüTehrik-i TalibanBakanlığıBaşbakanı NavazTalibanı NisanPakistanTalibanTalibanı Afganistan TalibanABDAfganistanNATOAfganDeutsche Welle Türkçe Reuters/AP/dpaÇÖ/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24