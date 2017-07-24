Pakistan'da bombalı saldırı: En az 25 ölü

Pakistan'ın en kalabalık ikinci kenti Lahor'da bomba yüklü bir düzenekle güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Müdürlüğü, patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu ve saldırganın öğleden sonra işlek bir cadde üzerinde devlet memurlarını taşıyan bir otobüse bomba yüklü bir araçla çarparak saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. En az dokuz polisin öldüğü bombalı saldırıyı Tehrik-i Taliban ismiyle de bilinen Pakistan Talibanı üstlendi.

İçişleri Bakanlığı, ölü sayısının henüz tam olarak tespit edilemediğini ve güvenlik güçlerinin patlamanın yaşandığı sırada bölgede bir operasyon düzenlediklerini kaydetti. Pakistan Başbakanı Navaz Şerif yazılı bir açıklama yaparak saldırıları kınadı.

Pakistan Talibanı

Nisan ayı başlarında yine Pakistan Talibanı'nın üstlendiği Lahor'daki bir saldırıda en az altı kişi ölmüş ve 18 kişi de yaralanmıştı. Şubat ayındaki benzer bir saldırıda da öldürülen 20 kişinin ardından Pakistan ordusu ülke çapında Taliban'a karşı geniş çaplı operasyonlar başlatmıştı.

Pakistan Talibanı, Afganistan'daki Taliban örgütüyle bağlantılı olmakla birlikte, saldırılarında sadece Pakistan hükümetine ait unsurları hedef alıyor.

Pakistan hükümeti ABD ve Afganistan tarafından Taliban mensuplarına güvenli bölgeler sağladığı gerekçesiyle sürekli eleştiriliyor. Pakistan yönetimi ise iddiaları reddediyor.

Afganistan'da ise ABD ve NATO muharip güçlerinin 2014 yılında bu ülkeden çekilmesinden bu yana Taliban hem Afgan güvenlik güçlerine hem de sivillere karşı saldırılarını arttırdı.

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Reuters/AP/dpa,ÇÖ/BK