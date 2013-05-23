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Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı: 17 ölü

Pakistan'ın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda, aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 17 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

23 Mayıs 2013 13:50

Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da yaklaşık 100 kilogram patlayıcı yüklü bir taşıtın güvenlik güçlerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 23 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılardan çoğunun durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.  Ülkenin kuzeybatısındaki Hangu'da ise güvenlik güçleri ve Taliban arasında çatışma çıktığı açıklandı. Yetkililer, çatışmada iki askerin öldüğünü, 18 militanın yaralandığını ifade etti.

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