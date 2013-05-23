Pakistan'da bombalı saldırı: 17 ölü

Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da yaklaşık 100 kilogram patlayıcı yüklü bir taşıtın güvenlik güçlerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 23 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılardan çoğunun durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Ülkenin kuzeybatısındaki Hangu'da ise güvenlik güçleri ve Taliban arasında çatışma çıktığı açıklandı. Yetkililer, çatışmada iki askerin öldüğünü, 18 militanın yaralandığını ifade etti.