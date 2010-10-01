-PAKİSTAN'DA BM YARDIM HELİKOPTERİ DÜŞTÜ İSLAMABAD (A.A) - 01.10.2010 - Pakistan'ın güneyindeki Dadu'da sel bölgelerinde yardım faaliyetlerinde kullanılan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir helikopter düştü, 10 kişi yaralandı. Sind eyaleti resmi makamları tarafından yapılan açıklamaya göre, sel mağdurları ve mürettebattan oluşan 10 kişiyi taşıyan BM helikopteri Munchar gölüne düştü. Helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bir BM yetkilisi de helikopterin teknik arıza nedeniyle göle sert iniş yaptığını, yaralıların durumu hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.