T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da bir üniversitede kızlı-erkekli etkinlikler yasaklandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Pakistan'da bir üniversitede, kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturmaları yasaklandı

25 Aralık 2017 16:21

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Pakistan\'da bir üniversitede, kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturmaları yasaklandı.
Pakistan\'ın Çarseda bölgesinde bulunan Bacha Khan Üniversitesi\'nde, kampus sınırları içinde kız ve erkek öğrencilerin aynı etkinliklerde bir araya gelmesi ve yan yana oturmaları yasaklandı.
Yeni yönetmeliğe göre, kız ve erkek öğrenciler kampus sınırları içerisinde beraber yürüyemeyecekler ve oturamayacaklar. Yönetmelikte ayrıca, \"kurala uymayanların uyarı yapılmadan cezalandırılacakları\" belirtildi.
Üniversitenin Disiplin Kurulu Başkanı Dr. Mohammad Shakeel, yönetmeliğin öğrencilerin vakitlerini doğru kullanmalarını sağlamak için oluşturulduğunu söyledi ve \"Bütün gün başıboş bir şekilde oturup hiçbir şey yapmadan duruyorlar. Bu durumun önüne geçmek için üniversite yönetimi kız ve erkek öğrencilerin kampus içindeki etkinliklerde bir araya gelmelerini yasakladı\" dedi.
Kız ve erkek öğrencilerin bir araya gelmesinin yasaklanması dışında yayınlanan yönetmelikle okul yönetimi kampus içerisinde sigara içilmesini, çatıya çıkılmasını, üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerle uğraşılmasını, kampus içinde amaçsızca dolaşılmasını ve Pakistan\'da erkeklerin yaygın olarak giydiği bir kıyafet olan Chadar kıyafetinin erkekler tarafından giyilmesini yasakladı.
Yönetmeliğin Aralık ayının başında yayınlanmasından bu yana 13 öğrenci sigara içtikleri, beş öğrenci çatıda oturdukları ve dört öğrenci disiplin kurallarını bozdukları nedeniyle ceza aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHAPakistanKhanYeniYönetmelikteDisiplin Kurulu Başkanı Dr Mohammad ShakeelBuKızChadarYönetmeliğin Aralık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24