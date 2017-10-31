T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da bir kadın zehirli sütle 13 kişiyi öldürdü

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Pakistan'da bir kadının kocasını öldürmek için hazırladığı zehirli süt yüzünden 13 kişi öldü

31 Ekim 2017 15:50

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Pakistan\'da bir kadının kocasını öldürmek için hazırladığı zehirli süt yüzünden 13 kişi öldü.
Kıdemli polis memuru Owais Ahmad, konuyla ilgili yerel basına yaptığı açıklamasında, Eylül ayında görücü usulü evlendirilen Asiya Bibi\'nin, cinayet suçuyla tutuklandığını ve cinayete dahil oldukları iddiasıyla Bibi\'nin sevgilisi ve sevgilisinin teyzesinin de gözaltına alındıklarını söyledi.
Polis raporuna göre, Bibi\'nin geçen hafta kocasının sütüne zehir karıştırdığı, fakat kocası sütü içmeyince, sütün lassi adı verilen yoğurt benzeri bir içecek yapımında kullanıldığı ortaya çıktı.
Bibi\'nin kocası dahil olmak üzere bütün ailenin içtiği lassi yüzünden 13 kişi öldü ve 14 kişi hastaneye kaldırıldı.
Pakistan\'da halen, özellikle kadınların yüzyıllar boyunca hakları için savaştığı fakir ve kırsal bölgelerde, reşit olmayan çocuklar görücü usulü ile evlendiriliyor. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçEkim DHAPakistanKıdemliOwais AhmadEylülAsiya BibiBibiPolisFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24