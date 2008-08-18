Pakistan'da bir devrin sonu

>> TÜRKİYE'YE Mİ KAÇACAK?

Müşerref muhalifi yeni hükümet, Pakistan'da 1999 yılında ordunun müdahalesiyle iktidarı ele geçiren ve daha sonra devlet başkanına yönelik azil sürecindeki suçlamaları, 'anayasayı ihlal' ve 'yetkili kötüye kullanma' konularında yoğunlaştırıyordu.Pakistan'da, eski Başbakan Benazir Butto'nun suikasta kurban gitmesinin ardından ertelenen genel seçimler Şubat 2008'de yapıldı. Seçimleri Butto'nun lideri olduğu Pakistan Halk Partisi ile darbeyle iktidardan uzaklaştırılan eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi kazandı.Seçimin ardından kurulan koalisyon hükümeti, bu ay başında Müşerref hakkında azil sürecini başlatacağını açıkladı. Hakkında azil tartışmaları yapılan Pakistan Devlet Başkanı General Pervez Müşerref, istifa kararını, istişarelerde bulunduktan sonra aldığını söyledi.Müşerref, televizyondan yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, hukuk danışmanları ve yakın siyasi destekçileriyle görüşmeler yaptıktan ve tavsiyelerini aldıktan sonra "istifa etme kararını aldığını" duyurdu. Pervez Müşerref, konuşmasının başında istifasını bugün Meclis Başkanlığı'na göndereceğini belirtti.Suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto'nun lideri olduğu Pakistan Halk Partisi öncülüğündeki koalisyon hükümeti, 8 Ağustos'ta, Müşerref hakkında azil işlemi başlatmayı planladığını açıklamıştı.Pakistan Devlet Başkanı General Pervez Müşerref, 11 Ağustos 1943'te Yeni Delhi'de orta sınıfa mensup Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hindistan'ın 1947'de bölünmesinden bir gün sonra ailesi, Pakistan'ın ilk başkenti Karaçi'ye gitti.Pervez Müşerref, babasının memuriyeti nedeniyle 7 yıl Türkiye'de yaşadı. İktidarı ele geçirdikten sonra Türk medyasına zaman zaman Türkçe açıklamalar yaptı, Beşiktaşlı olduğunu ve en çok İstanbul'u sevdiğini söyledi.Ailesi 1956 yılında Karaçi'ye yerleşti. 1961 yılında Pakistan Askeri Akademisi'ne giren Müşerref, daha sonra İngiltere'de Kraliyet Savunma Eğitim Koleji'ne katıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Müşerref, 1998 yılında dönemin Başbakanı Navaz Şerif tarafından generalliğe yükseltildi, Ekim 1998'de Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.General Müşerref, ertesi yıl, 1999'da kansız bir darbeyle Navaz Şerif'i devirdi. Daha sonra devlet başkanı olan Müşerref, 2002 yılında düzenlenen referandumla bu görevi 5 yıl boyunca garanti altına aldı.Müşerref, 2007 yılındaki devlet başkanlığı seçimini kazandığı sırada hala Genelkurmay Başkanı'ydı. Bu durumun yeniden seçilmesine engel olup olmadığı konusunda Yüksek Mahkeme'nin toplanmasından bir gün sonra olağanüstü hal ilan etti.Aşırı dinci militanlara karşı harekete geçtiğini söyleyen Müşerref, adli müdahale nedeniyle "hükümetin felç olduğu" şikayetinde bulundu. Müşerref, kasım sonunda genelkurmay başkanlığından ayrıldı, 15 Aralık'ta da olağanüstü hali kaldırdı.Pakistan'da devlet başkanının istifasının ardından beklenen sürece ilişkin bazı bilgiler şöyle:- Anayasaya göre, meclisin üst kanadı olan Senatonun Başkanı Muhammedian Sumro devletbaşkanı vekili olacak.- Yeni devlet başkanı 30 gün içinde beş yıllığına seçilecek.- Devlet başkanı, meclisin iki kanadı ve dört eyalet meclisinin üyelerinden oluşan birseçiciler kurulu tarafından seçilecek.Pakistan'da devlet başkanlığının Müşerref döneminde geleneksel rolünden çok daha fazlayetkileri bulunuyordu. İktidardaki koalisyon hükümeti, Müşerref'in elinde tuttuğu meclisinfeshedilmesi ile askeri ve yargı atamalarını yapma yetkilerini devlet başkanlığının sorumluluk alanlarından çıkararak bu mevkiyi sembolik hale getireceği açıklamaları yapmıştı.