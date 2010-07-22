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Dünya

PAKİSTAN'DA BİNDEN FAZLA GÖZALTI İSLAMABAD (A.A)

22 Temmuz 2010 15:37

-PAKİSTAN'DA BİNDEN FAZLA GÖZALTI İSLAMABAD (A.A) - 22.07.2010 - Pakistan güvenlik güçlerinin kuzeybatıdaki Taliban militanlarına karşı yürüttüğü operasyonlarda binden fazla şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Hayber-Paktunva eyaleti Enformasyon Bakanı Mian İftihar Hüseyin, Peşaver kenti ve çevresindeki yerleşim bölgelerinde Taliban örgütüne mensup binden fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi. "Son operasyonla Taliban'ın gelecekte yapacağı kanlı eylemlerinin önüne geçildiğini" belirten Hüseyin, "bölgedeki terörist unsurları tamamen ortadan kaldırma kararlılığında olduklarını" ifade etti. Pakistan'da hükümet, ülkenin kuzey batısındaki Taliban güçlerine karşı 1,5 yıldır mücadele ediyor.

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