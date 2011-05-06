-PAKİSTAN'DA BİN LADİN PROTESTOSU KETTA (A.A) - 06.05.2011 - Pakistan'da yaklaşık 1500 kişi, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesini protesto etti. Ülkenin güneybatısındaki Belucistan vilayetindeki Ketta kentinde düzenlenen gösteride din adamı Fazıl Muhammed Baraiç, "Usame'nin ölümüyle Amerika'ya karşı cihat bitmeyecek" derken, aşırı dinci protestocular "Kahrolsun Amerika" sloganları attı. Amerikan bayraklarını da yakan protestocular ayrıca, "Usame Bin Ladin şehittir. Usame'nin kanı, binlerce başka Usameyi doğuracaktır" diye bağırdılar. Pakistan'daki en büyük aşırı dinci siyasi parti Cemaati İslami, hükümete, ABD'nin militanlarla savaşına destek olmaya son vermesi ve Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonla egemenliğin ihlal edildiği gerekçesiyle protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. EU-GMT-ŞP)