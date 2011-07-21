Pakistan'da bebek kıyımı

T24- Pakistan’ın en büyük kenti Karaçi’deki bir morgda, her biri bir ekmek somunu büyüklüğünde olan istenmeyen bebekler dondurucunun bir rafında yan yana dizili bir halde duruyor. Öldürülen evlilik dışı ve kız çocukları çöp boşaltma alanlarında tespit ediliyor.

Her biri çuvalların içine konmuş olan bebekler, Pakistan’ın en büyük trajedilerinden birinin kurbanı: Yeni doğan bebeklerin öldürülmesi ve ardından atılması.



Pakistan’daki en büyük yardım derneklerinden biri olan Edhi’nin yöneticisi Enver Kazmi, “Bazen bebekleri asıyorlar, bazen bıçakla öldürüyorlar. Hatta bazen yakılmış bedenler buluyoruz” dedi.



Edhi derneğindeki verilere göre, Pakistan’da geçen yıl öldürülen ve çöpe atılan yeni doğmuş bebek sayısı 1,200. Bu sayı, bir önceki seneye kıyasla 200 artışa işaret ediyor.



Aileler, evlilik dışı çocukların kabul edilmediği kültür gereği bu bebekleri yasa dışı olarak görüyor. Ayrıca, istatistikler her 10 kız çocuğundan neredeyse dokuzunun çok maliyetli oldukları için iş hayatına katılmalarına izin verilmediğini gösteriyor.



Ölü bulunan bebekler sadece birkaç günlük. Bedenleri genelde Karaçi’nin birçok yerinde bulunan çöp boşaltma alanlarında tespit ediliyor. Bu yüzden birçoğu sokak hayvanlarına yem olabiliyor. Kazmi, yüzlerce bebek cesedinin ise bulunamadan kaybolduğunu tahmin ediyor.





Çeyiz parası vermemek için





Edhi derneğinin başındaki isim olan 83 yaşındaki Abdülsattar Edhi, yaşanan bu trajediden Pakistan’ın hayatı felç eden yoksulluğuna ve onlarca yıldan beri halkı eğitmek, iş imkanı sağlamak ve en temel ihtiyaçları bile karşılamaktan aciz kalan devleti sorumlu tutuyor.



Çocuklara yardım eden Plan India derneğinin başkanı Bagyaşri Dengle, “Kız çocukları bir yük olarak görülüyor. Onlara başkasına ait olan bir mal gözüyle bakıldığı için, para kaybı oldukları düşünülüyor ve eğitimlerine önem verilmiyor… Sonra bu kızlar evlendiğinde, ailelerine büyük bir çeyize mal oluyorlar… Bu da öldürülmelerinin bir sebebi” dedi.



Plan India, ailelerinin kabul etmediği bebekleri alarak onları eğitmeye ve yeni aileler kazandırmaya çalışıyor.