Pakistan’da Barış Komitesi Başkanı dördüncü saldırıda öldürüldü

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Aralık (DHA) – Pakistan’da gerçekleşen bir saldırıda, daha önce kendisine üç kez suikast girişimi gerçekleştirilen Barış Komitesi Başkanı da hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Güney Vaziristan bölgesinde el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda aralarında bir barış komitesi kumandanının da olduğu beş kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Resmi kaynaklara göre patlama Afganistan sınırındaki Spinkai bölgesinde öğleden sonra 3:30 sularında gerçekleşti.

Saldırıda hayatını kaybedelerin pick-up tipi bir kamyonetle seyahat etmekte olduğunu, aracın patlama sırasında tamamen yok olduğunu aktardı.

Hayatını kaybedenlerden birinin daha önce üç kez suikast girişimi düzenlenmiş olan Barış Komitesi Başkanı Wali Jan olduğu belirtildi.