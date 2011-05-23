-PAKİSTAN'DA ASKERİ ÜSSE SALDIRI İSLAMABAD/MİRANŞAH (A.A) - 23.05.2011 - Pakistan'ın Karaçi kentinde dün gece donanmaya yönelik düzenlenen terörist saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği, 9'unun yaralandığı, 2 militanın ölü ele geçirildiği bildirildi. Donanma sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 kadar militanın otomatik silahlar ve el bombalarıyla donanma merkezine düzenlediği, 8 saat süren saldırıda 4 deniz piyadesi ile bir itfaiye erinin öldüğünü kaydetti. Sözcü, askeri üste çıkan yangının söndürüldüğünü, saldırıda donanmaya ait üç adet ''P-3C Orion'' tipi askeri uçağın ağır hasar gördüğünü belirtti. Saldırıyı, Amerikan komandolarınca Mayıs ayı başında öldürülen terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in "intikamını almak için" Pakistan Taliban Örgütü (TTP) üstlendi. Pakistan Taliban Örgütü sözcüsü İhsanullah İhsan, telefonla AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Karaçi'deki saldırıyı üstleniyoruz'' dedi. El Kaide lideri Bin Ladin'in öldürülmesinden sonra intikam yemini eden örgütün sözcüsü, ''Usame'nin ölümünden sonra daha güçlü saldırılar düzenleyeceğimiz konusunda uyarmıştık'' ifadesini kullandı. Karaçi'de donanma subaylarını taşıyan iki servis otobüsüne geçen ay düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker ölmüş, 56 asker yaralanmıştı.