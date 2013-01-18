Pakistan'da anlaşma imzalandı, protestocular eve döndü

Öncülüğünü Kur'an Yolu hareketi lideri Tahir-ul Kadri'nin yaptığı "Büyük Yürüyüş" adı verilen protesto eylemleri hükümet ile protestocuların uzlaşmasıyla neticelendi.

Cumhurbaşkanı Asıf Ali'nin devreye girmesi ve hükümet üyelerinden oluşan bir grubun Kadri'nin taleplerinin çoğunu kabul etmesiyle ülkede dört gün önce başlayan gösterilere de son verildi.

Protestocuların gözleri önünde gerçekleşen anlaşma ve imzalanan deklarasyondan sonra günlerdir soğuk ve açık havada bekleyen kadın erkek on binlerce kişi sevinç çığlıkları attı, müzik ve marşlarla zaferlerini kutladı.

Anlaşma metninin imzalanmasının ardından konuşma yapan Kadri, düzenledikleri eylemin büyük ölçüde amacına ulaştığını belirterek kendini destekleyenlere teşekkür etti.

Pakistan tarihinde ilk olma özelliği taşıyan "Büyük Yürüyüş" eyleminin sona erdiğini duyuran Kadri, eyleme katılanların bir an önce evlerine, işlerinin başına dönmesini istedi.

Hükümet adına konuşan Enformasyon Bakanı Zaman Kaira ise sorunun uzlaşma yoluyla çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.