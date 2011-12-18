-Pakistan'da abluka devam ediyor İSLAMABAD (A.A) - 18.12.2011 - Pakistan'ın, Afganistan'daki NATO ve ABD araçlarına uyguladığı abluka devam ediyor. Afganistan'da 130 binden fazla askeri bulunan koalisyon güçlerine yakıt ve ikmal sağlayan araçlar Pakistan hükümetinin kararıyla 23 gündür engelleniyor. Diğer güzergahlara göre ucuz ve güvenli olması bakımından ikmalin yüzde 80'ine yakınını Pakistan üzerinden gerçekleştiren Afganistan'daki NATO ve ABD askerlerinin Pakistan güzergahının kapalı tutulması nedeniyle yakıt ihtiyaçlarını piyasadan varilini 400 dolardan temin ettiği bildiriliyor. Pakistan'ın Afganistan sınırlarını kapatması nedeniyle Torham ve Chanman sınır kapılarında binlerce kamyon ve tırın yığıldığı, sürücülerin şiddetli soğuklarla başa çıkmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Afganistan'daki koalisyon güçleri için hayati öneme sahip olan Pakistan güzergahının yeniden devreye girmesi için NATO ve ABD'nin yeniden girişimde bulunacağı ileri sürülüyor. İslamabad yönetimi bu konuda sessizliğini korurken, hükümete yakın bazı kaynaklar, Afganistan sınırının birkaç hafta içinde açılabileceğini ifade ediyor.