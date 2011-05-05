T24 LogoT24 Logo
Dünya

PAKİSTAN'DA ABD'Lİ ASKER SAYISI AZALACAK İSLAMABAD (A.A)

05 Mayıs 2011 21:36

-PAKİSTAN'DA ABD'Lİ ASKER SAYISI AZALACAK İSLAMABAD (A.A) - 05.05.2011 - Pakistan ordusunun, ülkede faaliyet gösteren Amerikan askeri personelinin sayısını azaltma kararı aldığı bildirildi. Ordunun bu kararının, ABD'nin, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in evine düzenlediği operasyonla ülkenin egemenliğini ihlal ettiği eleştirileri karşısında alındığı belirtiliyor. Pakistan ordusu, ülkedeki Amerikan askeri personelinin sayısının "gerekli asgari" seviyeye indirilmesine karar verildiğini açıklarken, ayrıntılı bilgi vermedi. ABD'nin Pakistan'da bildirilmiş 275 askeri personelinin bulunduğu, bunların bir kısmının Pakistan ordusunun eğitimine katıldığı ifade ediliyor. Pakistan ordusu ayrıca, Washington, topraklarında benzeri bir operasyona girişirse ABD ile askeri ve istihbari işbirliği ilişkilerini gözden geçireceği uyarısında bulunmuştu. Bin Ladin'e yönelik pazartesi günkü operasyondan önce de iki ülke arasındaki ilişkiler, ABD'nin, casus uçaklarıyla Pakistan'da militanlara karşı yaptığı saldırılar ve terörle mücadelede Pakistan'ı yetersiz görmesi yüzünden gergindi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24