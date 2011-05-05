-PAKİSTAN'DA ABD'Lİ ASKER SAYISI AZALACAK İSLAMABAD (A.A) - 05.05.2011 - Pakistan ordusunun, ülkede faaliyet gösteren Amerikan askeri personelinin sayısını azaltma kararı aldığı bildirildi. Ordunun bu kararının, ABD'nin, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in evine düzenlediği operasyonla ülkenin egemenliğini ihlal ettiği eleştirileri karşısında alındığı belirtiliyor. Pakistan ordusu, ülkedeki Amerikan askeri personelinin sayısının "gerekli asgari" seviyeye indirilmesine karar verildiğini açıklarken, ayrıntılı bilgi vermedi. ABD'nin Pakistan'da bildirilmiş 275 askeri personelinin bulunduğu, bunların bir kısmının Pakistan ordusunun eğitimine katıldığı ifade ediliyor. Pakistan ordusu ayrıca, Washington, topraklarında benzeri bir operasyona girişirse ABD ile askeri ve istihbari işbirliği ilişkilerini gözden geçireceği uyarısında bulunmuştu. Bin Ladin'e yönelik pazartesi günkü operasyondan önce de iki ülke arasındaki ilişkiler, ABD'nin, casus uçaklarıyla Pakistan'da militanlara karşı yaptığı saldırılar ve terörle mücadelede Pakistan'ı yetersiz görmesi yüzünden gergindi.