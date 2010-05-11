Pakistan'da ABD saldırısı: 14 ölü

Pakistan'ın kuzey Veziristan bölgesinde bir Amerikan insansız uçağının saldırısı sonucu 14 kişi öldü.



Bölgedeki güvenlik kaynaklarına göre, Afganistan sınırı yakınındaki Datakhel Köyünde teröristler tarafından kullanıldığı sanılan bir eve 5 ABD uçağının attığı 18 füze, 5 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.



Televizyonlara konuşan bazı görgü tanıkları, füzelerin hedefindeki evin tamamen yerle bir olduğu, çevredeki bir çok ev ve aracın çıkan yangın sonucu kullanılamaz duruma geldiğini söyledi.



Güvenlik güçleri, söz konusu köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.



Datakhel Köyünde 2 gün önce insansız uçakla düzenlenen saldırıda, aralarında Taliban'ın komutanlarından Gül Bahadır'ın da bulunduğu 10 kişi ölmüştü.