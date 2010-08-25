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Dünya

PAKİSTAN'DA 800 BİN KİŞİ MAHSUR KALDI İSLAMABAD (A.A)

25 Ağustos 2010 01:21

-PAKİSTAN'DA 800 BİN KİŞİ MAHSUR KALDI İSLAMABAD (A.A) - 24.08.2010 - Pakistan'daki sellerde 800 bin kişinin sel suları yüzünden mahsur kaldığı ve bu kişilere sadece havadan ulaşılabildiği bildirildi. Birleşmiş Milletler, bu afetzedelere hayati yardımların ulaştırılabilmesi için en az 40 helikoptere daha ihtiyaç duyulduğunu belirtti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un insani işlerden sorumlu yardımcısı John Holmes, ''daha önce eşi benzeri görülmemiş böylesine bir selin, emsali olmayan lojistik sorunlar yarattığını'' belirterek, bu sebeple uluslararası camianın olağanüstü çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Mahsur kalanların çoğunun yolları ve köprüleri selin alıp götürdüğü dağlık kuzeybatıda olduğu belirtiliyor. Bu arada hükümetin sellerden etkilenen her aileye 20 bin rupi (345 lira) yardım yapacağı açıklandı.

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