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Dünya

PAKİSTAN'DA 8 MİLYON KİŞİ ACİL YARDIM BEKLİYOR İSLAMABAD (A.A)

19 Ağustos 2010 17:29

-PAKİSTAN'DA 8 MİLYON KİŞİ ACİL YARDIM BEKLİYOR İSLAMABAD (A.A) - 19.08.2010 - Birleşmiş Milletler, Pakistan'da sel felaketi nedeniyle acilen yardıma ihtiyaç duyan insan sayısının 6 milyondan 8 milyona yükseldiğini açıkladı. BM insani yardım operasyonları sözcüsü Maurizio Giuliano yaptığı açıklamada, "zaman ilerledikçe durum daha da kötüleşiyor. Şu anki tahminlerimize göre acil insani yardıma muhtaçların sayısı 8 milyon" dedi. BM'nin belirlemelerine göre evsiz kalanların sayısı da 4 milyonun üzerinde.

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