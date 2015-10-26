Afganistan'da 7,5 büyüklüğünde deprem; en az 275 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeydoğusunda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde, Afganistan ve komşu Pakistan'da en az 275 kişi öldü. Deprem Hindistan'ın kuzeyi ve Tacikistan'da da hissedildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Afganistan'da deprem sırasında okuldan çıkmaya çalışan 12 kız çocuğu izdihamda hayatını kaybetti. En az bir dakika süren depremin Kabil, İslamabad ve Yeni Delhi'de binaları salladığını ve insanların panikle dışarı kaçtığı bildiriliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Afganistan'daki Hindikuş dağlarında, yerin 213,5 kilometre altında olduğunu açıkladı. Pakistan Meteoroloji Dairesi'nden Muhammed Hanif depremin çok derinde meydana gelmesi nedeniyle çok daha büyük bir yıkım yaşanmadığını söyledi.

Depremden en fazla etkilenen ücra bölgelerle iletişimin tamamen kesilmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Pakistan depremde 600'ün üzerinde kişinin de yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Navaz Şerif İngiltere ziyaretini yarıda keserek ülkeye geri dönme kararı aldı. Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi de Navaz Şerif'i arayarak taziyelerini iletti ve yardım teklifi sundu.

Anas adlı Pakistanlı bir görgü tanığı, deprem nedeniyle heyelanların meydana geldiğini söyledi. Anas, "Sanki birisi bizi sarsıyor gibiydi. Yaklaşık 20 kişiydik ve hepimiz birbirimize kenetlenip depremin geçmesini bekledik" dedi.