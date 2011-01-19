Pakistan'da 7.4 şiddetin de deprem!

T24 - Pakistan'da 7,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre can ve mal kaybı yok.

Pakistan'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, ülkenin güneybatısındaki depremin büyüklüğünü 7.2 olarak açıkladı.

Yerin 10 kilometre derininde meydana gelen depremin, Belucistan eyaletindeki Dalbandin kentinin 55 kilometre batısını vurduğu belirtildi. Pasifik Tsunami Merkezi'nin, Hint okyanusunda tsunami uyarısında bulunmadığı kaydedildi.

Depremin vurduğu bölgelerde nüfusun yoğun olmadığı ve ilk gelen bilgilere göre can kaybı olmadığı belirtiliyor.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin, İran sınırı yakınındaki Dalbandin şehrinin 50 kilometre kadar batısında meydana gelen şiddetli deprem Karaçi, Multan, Lahor, Haydarabad ve Kuetta şehirlerinde de hissedildi. Deprem yüzünden bu şehirlerde halk panik içinde sokaklara döküldü.

Pakistan meteoroloji kurumu, depremle ilgili henüz açıklama yapmazken, televizyonlarda konuşan uzmanlar, depremin kısa sürdüğünü, ancak çok şiddetli olduğu için yıkıcı etkisi olabileceğini belirttiler.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamalarda, depremin büyüklüğü 7,3, daha sonra da 7.4 olarak bildirilmişti.



Yine Pakistan!

Pakistan, 2010’un temmuz ayında tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini yaşamış ve 300’ün üzerinde can kaybı olmuştu.

Ülkenin kuzeybatısında 2005'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde de, 80 bin kişi yaşamını yitirmiş, 3 milyon kişi evsiz kalmıştı.



