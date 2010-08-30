Pakistan'da 70 bin çocuk ölebilir

T24 - Tarihinin en büyük felaketiyle mücadele eden Pakistan'da iyi giden bir şey yok. Çocuklar hasta, kadınlar tükenmiş durumda. Yardımlar yeterli değil ve zamanında ulaşmıyor. İslam Konferansı Teşkilatı'ysa “İslam dünyasında potansiyel var; Pakistan'ın yaralarını saracağımıza inanıyoruz” diyor...

Pakistan’daki Birleşmiş Milletler yetkilileri ülkeyi etkisi altına alan seller nedeniyle, çok ağır beslenme sorunları çeken yetmiş bini aşkın çocuğun durgun suyun neden olduğu hastalıklardan ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Yetkililere göre, milyonlarca çocuğun bir çok hastalığın kaynağını sularla çevrelenmiş olduğu ve başka içecek kaynağına sahip olmadığı bir ortamda, uluslararası yardımın çok daha güçlü olması lazım.

Şu anda sekiz milyonu aşkın kişinin acil barınak ve yiyecek ihtiyacıyla karşı karşıya olduğu söyleniyor. Sellerden en kötü etkilenen bölgelerden biri olan Sind eyaletinde, selzedeler yardımın yetersizliği nedeniyle öfkeli protestolar düzenledi. Pakistan yetkilileri İndus Nehri”nin yeni bölgelerde de yataklarından taşması üzerine ülkenin güneyinde on binlerce kişinin daha tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Kadınlar ve çocuklar zor durumda Hayderabad yakınlarındaki 750 bin nüfuslu Thatta da boşaltılması kararlaştırılan yerleşimlerden. Kent halkının yüzde 70’inin su baskınları sonucu yüksek yerlere kaçtığı bildiriliyor. Nehrin daha aşağısında, 400 bin kişinin de Sujawal, Mir Pur Batoro ve Daro kasabalarını terketmesi istendi. Birleşmiş Milletler’e göre seller sadece son 48 saatte bir milyon kişinin daha evlerinden ayrılmak zorunda kalmasına yol açtı. Görgü tanıkları karşı karşıya kaldıkları manzarayı ülkenin ortasında bir “iç deniz” oluştu diye tanımlıyor.

Seller Pakistan’ın beşte birini sular altında bıraktı. Thatta’lı Sahib Deno Şah, Kot Almo yakınlarında nehrin taşması üzerine gece vakti evlerini su bastığını, kıymetli neleri varsa geride bırakıp can havliyle kaçtıklarını anlattı.

Kendilerine yardım edecek ne bir yetkili, ne asker ne de polis bulabildiklerini söyledi. Yetkililerse ordu ve donanmanın her türlü olanağının kullanıldığını tüm taşıtların seferber edildiğini söylüyorlar. Sellerden son bir ayda 17 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor. 1 milyon 200 bin ev kullanılamaz hale gelirken, beş milyon kişi evsiz kaldı. Ülkenin kuzeyinde, Afgan sınırında başlayan seller, yağışların sürmesi ve nehirlerin giderek kabarması ile dağlık olan kuzeyden ülkenin güneydeki ovalarına doğru ilerledi. Suların yaklaşık 3 milyon 200 bin hektar ekili alanı bastığı tahmin ediliyor. BM’ye göre bu Pakistan’ın tarım arazilerinin yüzde 14’ü.

“İslam dünyasında potansiyel var”





Bu arada İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, “İslam dünyasında çok büyük bir potansiyel var. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi lazım. Düzenli şekilde koordinasyon sağlanmalıdır” dedi.



İhsanoğlu, İslamabad Serena Otel’de uluslararası insani yardım kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya geldi.

İKT üyesi ülkelerin insani yardım kuruluşlarından afet bölgelerine gönderilen yardımların koordinasyonunu sağlamak için geniş katılımlı bir toplantı düzenlediklerini açıkladı. İhsanoğlu, “Kimin ne yapacağı, hangi bölgede çalışacağı, hangi yardımların yapılacağı ve koordinesi için toplandık” diye konuştu. Göreve geldiği dönemde tsunami felaketinin meydana geldiğini anımsatan İhsanoğlu, o zaman büyük gayretler gösterdiklerini ve tecrübe kazandıklarını anlattı.

Bu arada, toplantıya Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye’den Türk Kızılayı, TİKA, Kimse Yok Mu, İHH temsilcileri, Pakistan Afet Yönetimi ve BM temsilcilerinin yanı sıra İKT üyesi 30 ülkenin insani yardım kuruluşlarından yetkililer katıldı. Toplantının sabah basına kapalı olan kısmında, uluslararası insani yardım kuruluşlarınca bölgeye ve bölge insanına yapılacak yardımlar görüşüldü.