-PAKİSTAN'DA 7 MİLYON KİŞİ BARINAKSIZ İSLAMABAD (A.A) - 20.10.2010 - Pakistan tarihinin en büyük doğal felaketinin üzerinden 3 aya yakın süre geçmesine rağmen, 7 milyon kişinin hala bir barınaktan yoksun olarak yaşamak zorunda olduğu açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stacey Winston, İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, felaketin büyüklüğüne dikkati çekerek, sellerin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen 7 milyon kişiye henüz barınak sağlanamadığını, 14 milyon kişinin de acil yardıma muhtaç olarak yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Uluslararası toplum tarafından sağlanan nakdi yardımların toplam harcamaların ancak yüzde 35'ini finanse ettiğini belirten Winston, BM tarafından daha önce açıklanan 2 milyar dolarlık yardım çağrısını yenileyerek uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu. Winston ayrıca, BM'nin 39 afet bölgesinde 2,5 milyondan fazla kişiye düzenli su ve gıda yardımı sağladığını kaydetti. Pakistan'da temmuz ayı sonunda başlayan muson yağmurlarının neden olduğu sellerde, 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6,5 milyon ev sular altında kaldı, 21 milyon kişi de sellerden doğrudan etkilendi.