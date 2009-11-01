Pakistan'da 7 militan öldürüldü



Pakistan'ın Güney Veziristan eyaletinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.



Yetkililer, Kaniguran köyünde çıkan çatışmalarda 7 militanın da yaralandığını belirtti. Bu arada Hayber bölgesinde militanların bir kız okulunu havaya uçurduğu kaydedildi.



Yerel yetkili Gulam Faruk Han, Bara kentindeki okulun muhafızıyla 3 akrabasının saldırıda yaralandığını söyledi. Öte yandan Har kentinde 60 dolayında militanın, hükümet yanlısı eylemci Cihangir Han'ın evine dün gece baskın düzenleyerek, Cihangir Han'ı kaçırdığı bildirildi.



Kent yetkilisi Adalet Han, Cihangir Han'ın cesedinin daha sonra kentin birkaç kilometre ötesinde bulunduğunu belirtti. Aynı militanların kentin önemli toprak ağalarından birini, oğlunu, torununu ve bir başka akrabasını kaçırdığı da kaydedildi.



Toprak ağasının neden kaçırıldığı henüz bilinmiyor, ancak fidye için kaçırılmış olabileceği ifade ediliyor.

