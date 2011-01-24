-PAKİSTAN'DA 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM İSLAMABAD (A.A) - 24.01.2011 - Pakistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Pakistan Meteoroloji Kurumu, merkez üstü kuzey batıdaki Hindikuş dağları olan, Richter ölçeğine göre 6,1 şiddetindeki sarsıntının, başkent İslamabad, Ravalpindi, Peşaver, Manşehra, Abodabad ve Çarşadda kentlerinde hissedildiğini açıkladı. Açıklamada, can ve mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bilgi verilmedi. Pakistan'ın güneybatısındaki Dalbandin'de çarşamba günü 7.2 şiddetinde deprem meydana gelmiş, can ve mal kaybı olmamıştı.