-PAKİSTAN'DA 6 MİLYON İNSANIN ACİL YARDIMA İHTİYACI VAR CENEVRE (A.A) - 10.08.2010 - BM, sel felaketinin vurduğu Pakistan'da 6 milyon insanın, yaşamlarını sürdürebilmek için acil yardıma ihtiyaçları olduğunu bildirdi. BM İnsani İşler Koordinasyon Bürosu Sözcüsü Elisabeth Byrs, şu anda, yaşamlarını sürdürebilmeleri için acil yardıma ihtiyaçları bulunan 6 milyon insan üzerine yoğunlaştıklarını belirtti. Byrs, Pakistanlı yetkililerin yaklaşık 14 milyon insanın etkilendiği yönündeki tahminlerinin fazla olduğunu çünkü bu tahminlerin, sellerden çok farklı boyutlarda etkilenen insanları kapsadığını açıkladı. Sözcü, BM'nin yarın New York'ta uluslararası mali yardım çağrısında bulunacağını kaydetti. Pakistan'da geçen haftadan bu yana süren sel felaketi ve toprak kaymalarında en az 1600 kişinin öldüğü, 14 milyona yakın kişinin de afetten etkilendiği bildiriliyor.